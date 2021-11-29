Два участка дороги в Гдовском районе ввели в эксплуатацию по нацпроекту

16:07, 29 ноября 2021, ПАИ

Сданы в эксплуатацию два участка автомобильной дороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье в Гдовском районе (100+400-103+200 км и 103+200-114+800 км), которые отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Отремонтированная дорога проходит через деревни Юшкино, Бешкино и Брагино.

По контракту подрядчик должен был завершить работы до 10 декабря, но в итоге выполнил полный объем досрочно.

Приемочная комиссия поблагодарила подрядчика за своевременную сдачу объекта и качественно выполненную работу, а также подписала акт ввода дороги в эксплуатацию.

Заказчик ремонта дороги – ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядная организация – АО «АБЗ-Дорстрой». Общая стоимость ремонта – более 582 млн рублей. Средства были выделены из федерального и регионального бюджетов.

Подрядная организация расчистила полосу отвода от кустарника и деревьев, срезала изношенное асфальтобетонное покрытие, отремонтировала водопропускные трубы и восстановила укрепленную часть обочин и виражей. Также выполнила устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия из современных асфальтобетонных смесей, отремонтировала пересечения и примыкания.

Кроме того, приведены в порядок автобусные остановки: выполнено обустройство остановочных и посадочных площадок с пандусами и тротуарами, уложена тактильная плитка, установлены автопавильоны, скамейки и урны.

По завершении комплекса работ установлены сигнальные столбики вдоль дороги, нанесена разметка термопластиком и краской.

Автомобильная дорога Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино - Краколье относится к III категории, имеет 2 полосы движения с асфальтобетонным покрытием.