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Общество

Около 160 работников культуры в Псковской области повысили квалификацию благодаря нацпроекту

В Псковской области около 160 специалистов сферы культуры полностью завершили образовательные курсы повышения квалификации по 68 тематическим программам. Переподготовка творческих и управленческих кадров ведется по региональному проекту «Творческие люди» национального проекта «Культура», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Наиболее востребованными программами среди слушателей региона стали «Виртуальные выставки в учреждениях культуры: проектирование и организация», «Краеведческий туризм: методологические основы и актуальные формы», а также «Актуальные аспекты организации и осуществления деятельности библиотек нового поколения».

В текущем году специалисты проходят обучение в дистанционном формате. Отметим, что разработанные программы реализуются с привлечением ведущих федеральных специалистов отрасли. Образовательные курсы нацелены на сохранение и транслирование наиболее успешных практик, результатов творческой деятельности, актуализацию представленного опыта с учетом современных потребностей отрасли, общества и государства, а также его эффективное применение в современном социокультурном пространстве.

Наиболее активны в части повышения квалификации учреждения культуры Пскова, где в деятельность по переподготовке в этом году были вовлечены более 60 специалистов. Также высокая включенность отмечается среди работников сферы культуры Невельского, Печорского и Новосокольнического районов. В региональном комитете по культуре заметили, что приобретенные знания и компетенции будут способствовать дальнейшему эффективному развитию отрасли, а также позволят успешно функционировать сфере культуры и искусства в условиях новых глобальных вызовов и технологических инноваций.

Обучение проходит в 14 центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, которые расположены в различных субъектах России. Центры развернуты на базе образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных учреждений и библиотек. Они обеспечивают системную работу по непрерывному совершенствованию профессионализма, а также способствуют приобретению инновационных, практико-ориентированных компетенций для успешной профессиональной деятельности работников сферы культуры и искусства.

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