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Общество

О пассажирских перевозках на Талабские острова поговорят в программе «Среда обитания»

Программа «Среда обитания» выйдет в прямой эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 7 мая, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет Владимир Балясов, замдиректора МУП «Колхоз имени Залита», осуществляющего пассажирские перевозки на Талабские острова.

Изображение: ПАИ

Много ли уже перевезли пассажиров в сезоне 2025 года и как эта цифра изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года? Какова в целом динамика пассажирских перевозок? Достаточно ли имеющихся катеров предприятию или спрос превышает предложение? Хватает ли специалистов для обслуживания судов? В каком состоянии находится береговая инфраструктура на островах и в устье Толбы?

Об этом и многом другом – в эфире «Среды обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 67-28-83.

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