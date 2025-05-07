О пассажирских перевозках на Талабские острова поговорят в программе «Среда обитания»

10:52, 07 мая 2025, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в прямой эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 7 мая, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет Владимир Балясов, замдиректора МУП «Колхоз имени Залита», осуществляющего пассажирские перевозки на Талабские острова.

Много ли уже перевезли пассажиров в сезоне 2025 года и как эта цифра изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года? Какова в целом динамика пассажирских перевозок? Достаточно ли имеющихся катеров предприятию или спрос превышает предложение? Хватает ли специалистов для обслуживания судов? В каком состоянии находится береговая инфраструктура на островах и в устье Толбы?

Об этом и многом другом – в эфире «Среды обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 67-28-83.