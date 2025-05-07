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Общество

Глава Пскова поздравил работников радио с профессиональным праздником

Глава Пскова Борис Елкин поздравил работников сферы радиовещания с Днём радио, который отмечают в России сегодня, 7 мая.

Фото: ПАИ

«Поздравляю с Днём радио всех, чьё сердце бьётся в унисон с частотами радиоэфира: инженеров и техников, редакторов и ведущих, звукооператоров и режиссёров, а также радиолюбителей», – отметил Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул важность работы, благодаря которой жители Пскова регулярно слышат актуальные новости, мелодии, истории и участвуют в обсуждениях на общественно важные темы.

«Вы создаёте атмосферу и заряжаете позитивом на весь день! Пусть эфирные волны будут полны увлекательными программами, яркими беседами, а главное – никогда не прерываются!» – пожелал Борис Елкин.

Напомним, что 130 лет назад в этот день русский учёный-физик Александр Попов впервые продемонстрировал своё изобретение – способ связи без использования проводов, который позже изменил мир.

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