Псковские росгвардейцы поздравили ветеранов с наступающим Днём Победы

12:30, 07 мая 2025, ПАИ

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области и кадеты в преддверии Дня Победы с праздничным визитом посетили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области







Росгвардейцы поздравили ветеранов с наступающим Днём Великой Победы, выразили им искреннюю благодарность за их подвиг, пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия, а также вручили подарки.

В свою очередь ветераны поблагодарили росгвардейцев за добрые слова и оказанное внимание.

«Такие встречи – это не просто дань уважения, это живая связь поколений, напоминание о цене мира и необходимости его беречь», – подчеркнули в пресс-службе.