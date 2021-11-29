Какая погода ждёт жителей Псковской области в декабре

16:34, 29 ноября 2021, ПАИ

Среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-4 градуса выше нормы. Месячная сумма осадков ожидается в пределах 100-140% от нормы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В течение месяца дневные температуры будут держаться на уровне -1…+4 градусов, ночные -4…+1 градус. В отдельные ночи возможно понижение до -5…-8 градусов. Опасные метеорологические явления не прогнозируются. В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах прогнозируются в норме для зимнего периода. Ухудшение гидрологической обстановки и опасные, неблагоприятные гидрологические явления не прогнозируются.