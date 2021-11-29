Решение SAP ускорит цифровую трансформацию: примеры использования в разных индустриях

16:31, 29 ноября 2021, ПАИ

Столкнувшись с экономическим кризисом, вызванным эпидемией COVID-19, многие руководители признали важность цифровой бизнес-трансформации. Поэтому предприятия сейчас находятся в поиске современных технологических решений.

Решения SAP давно известны среди предприятий различных отраслей. SAP Ariba — облачное решение для оптимизации закупочных процессов и взаимодействия с поставщиками.

Подключаясь к сети Ariba Network и внедряя программные решения SAP Ariba при поддержке надежных партнеров SAP, предприятия автоматизируют рабочие процессы, повышают прозрачность бизнеса и переносят взаимодействие с партнерами в цифровое пространство.

SAP Ariba Network: основные преимущества платформы

SAP Ariba Network — это платформа, которая поможет модернизировать процесс закупок. Внедрив решения SAP Ariba Network, вы сможете сократить временные и денежные затраты на организацию и управление закупками, а также построить крепкие отношения с поставщиками и заказчиками в долгосрочной перспективе. Основными преимуществами решений SAP Ariba являются:

Безопасная и прозрачная сеть. Решения SAP Ariba Network гарантируют строгое соблюдение нормативных требований внутри сети. Благодаря автоматизации определенных аспектов закупочных процессов, SAP Ariba является прозрачной сетью.

Гибкие отношения между поставщиками и заказчиками. Заказчики и поставщики собраны в единую сеть, что значительно облегчает деловое сотрудничество между партнерами. Единый каталог позволяет вести коммуникацию с закупочными организациями, а общие рабочие процессы обеспечивают прозрачность сети.

Доступ к электронным каталогам. SAP Ariba предлагает удобный каталог, в котором централизованно собраны все товары и услуги поставщиков сети. Функционал каталога позволяет легко и быстро подобрать товары и услуги для последующего оформления заказа. Поставщики же могут добавлять и обновлять товарные позиции, чтобы поддерживать актуальность данных.

Автоматизация повседневных рабочих процессов. SAP Ariba автоматизирует времязатратные ручные процессы: передачу данных, отслеживание статуса закупок, отправку заказов на покупку и иные операции в рамках закупочной деятельности.

Цифровая трансформация документооборота. Внедрение SAP Ariba позволяет перевести весь документооборот в цифровой формат. В частности, покупатели и поставщики могут отправлять в электронном формате заказы на покупку, квитанции о получении товаров, счета-фактуры, платежные документы, а также автоматически получать подтверждения заказов и извещения об отправке.

Как применить SAP Ariba для цифровой трансформации в вашей индустрии?

Переводя предприятие в цифровое окружение, следует учитывать особенности индустрии, в которой оно функционирует. Ниже мы разберем несколько примеров, описывающих возможности применения SAP Ariba в нефтегазовой отрасли, розничной торговле и химической промышленности.

Нефтегазовая промышленность

Ввиду значительных изменений, вызванных эпидемией коронавируса, предприятия нефтегазовой промышленности вынуждены трансформировать свои бизнес-модели и процессы, чтобы оставаться на плаву в текущих реалиях рынка. SAP Ariba поможет нефтегазовым компаниям вывести производство и поставку энергоресурсов на новый уровень. Результатами такой трансформации станут:

Сокращение простоев и задержек поставок;

Эффективное управление запасами;

Своевременное проведение работ по техническому обслуживанию производственных активов;

Оптимизированная структура капитала.

Отчеты SAP говорят сами за себя. Многие компании из нефтегазовой промышленности сократили время от поиска поставщика до подписания контракта на 50%.

Розничная торговля

Пандемия внесла свои коррективы и в розничную торговлю. Для поддержания конкурентоспособности торговым организациям приходится быстро адаптироваться к рыночным изменениям и модернизировать текущие стратегии продаж для привлечения новых покупателей и удержания текущих. Внедрение SAP Ariba позволит достичь следующих конкурентных преимуществ:

Возможности прогнозирования спроса для рационального планирования запасов;

Минимизации рисков сбоя в цепочке поставок;

Сокращения времени вывода товара на рынок;

Оптимизации расходов.

По последним данным SAP, клиенты компании сократили административные расходы на 15% после внедрения решений SAP Ariba.

Химическая промышленность

В отрасли химической промышленности SAP Ariba поможет справиться с такими проблемами, как недостаток ресурсов, плавающий спрос и предложение, снижение маржи и экологическая ответственность. Инструменты SAP Ariba позволят добиться следующих результатов:

Упрощенный способ поиска надежных поставщиков;

Оптимизированные цепочки поставок;

Снижение затрат на закупки;

Отлаженный процесс управления ресурсами предприятия;

Оперативное устранение неполадок без простоев и дополнительных расходов.

Благодаря внедрению решений SAP Ariba компании ПАО «Уралкалий» удалось существенно сократить трудоемкость и сроки проведения закупок за счет автоматизации закупочного процесса. После внедрения решений SAP на предприятии выполнена цифровизация всего цикла закупочных процессов как внутри компании, так во взаимодействии с внешними контрагентами.

Для эффективного внедрения SAP Ariba важно не только понимать проблемы, с которыми сталкивается предприятие, но и иметь достаточную техническую экспертизу. Сотрудничая с партнерами SAP, организации смогут ускорить интеграцию решения в инфраструктуру предприятия и тем самым ускорить процесс цифровой трансформации. Одним из партнеров SAP является компания LeverX, которая вот уже 18 лет помогает свои клиентам увеличивать отдачу от инвестиций в SAP.