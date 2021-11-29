О налипании мокрого снега на провода предупреждают жителей Псковской области

16:30, 29 ноября 2021, ПАИ

Жителей Псковской области предупреждают о налипании мокрого снега на провода, сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ближайшие 2 часа с сохранением в течении ночи по южным и юго- восточным районам ожидается налипание мокрого снега на провода, сложное отложение.

Местных жителей призывают быть осторожными на улице и обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач. Не следует также использовать электронагревательные приборы для обогрева помещений.

Особое внимание МЧС просит обратить на провода линий электропередачи, контактных сетей электротранспорта. Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населённого пункта о месте обрыва.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.