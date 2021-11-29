Как не стать жертвой тонкого льда – в интервью с Виктором Питолиным

16:57, 29 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области начинают преобладать нулевые и минусовые температуры, наступает период ледостава. Как не стать жертвой тонкого льда и не пополнить траурную статистику, в медиацентре ПАИ рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Виктор Питолин.

Главное, чтобы костюмчик сидел

– Какова на сегодняшний день статистика гибели людей на воде в этом году?

– В статистика из года в год средние цифры. Если сравнивать с прошлым годом, то утонуло примерно столько же: в прошлом году было 38 – сейчас примерно 36.

– Это с осени?

– Нет, с начала года. Год в этом году выдался интересный в плане статистики: не было погибших на воде в первые четыре месяца. Это было связано с тем, что был устойчивый ледовый покров, ну и конечно, благодаря профилактике удалось не допустить гибель людей.

Если брать прошлый год, то с января по март в прошлом году утонуло семь человек – в этом ноль. А очень жаркое лето, конечно, повлияло на гибель, и в области утонуло больше 30 человек.

– Основная масса утонувших пришлась именно на лето?

– Именно на лето: это были июнь-июль. В августе уже было меньше, в сентябре – совсем мало. Пока в ноябре официально никто не утонул, в октябре есть утонувшие. Но статистика пока укладывается в цифры прошлого года.

– Утонувшие в основном – это взрослые или дети?

– Если брать статистику за последние несколько лет, то доля детей составляет небольшой процент: в этом году утонул один ребенок (в реке Плюссе в Дедовичском районе), в прошлом году было три – если вы помните, громкий случай, когда в мае искали трехлетнюю девочку в Псковском районе, и были еще две школьницы, которые утонули в Островском районе, им было 15 лет. Вот три человека. А так обычно один-два ребенка тонут.

– Насколько опасен осенне-зимний период? Люди ездят на рыбалку, отдыхать в это время – они считают, что это благополучный период и никаких происшествий не бывает.

– Отчасти это верно. Когда начинается сентябрь-октябрь, это, как правило, тихие месяцы и для рыбалки самый хороший период, рыбаки это знают, когда начинается хороший клев, водоемы пустеют, отдыхающих нет, рыбу пугать некому.

Но температура понижается, соответственно, температура воды – тоже. Здесь какая опасность? Можно выпасть из лодки или неудачно оказаться в холодной воде, соответственно, организм охлаждается быстрее, чем летом, и если человек плохо плавает либо запутался в сетях, ему очень сложно бывает выбраться на поверхность, в мелкую часть водоема либо вернуться в лодку.

Как правило, здесь рекомендация только одна: носить с собой спас-жилет и всегда его надевать, выезжая на рыбалку.

– В любое время года?

– В любое время, но особенно актуально это ранней весной, когда сошел лед и уже полезли на воду, и поздней осенью. Но в любое время года, конечно же, жилет должен быть. Мы как инспекция по маломерным судам этот вопрос всегда держим на контроле, за отсутствие жилета предусмотрена административная ответственность. Но если вы оказались в воде в жилете, он спасет вам жизнь: вы сможете дольше продержаться на воде и отбуксировать, например держась за лодку, на мелкое место, где можно выйти на берег.

– Говорят, хорошая профилактика – это гидрокостюм, водоотталкивающая, согревающая одежда, чтоб, если ты окажешься в воде, тело не так быстро остынет.

– Да, есть такая практика. И мы знаем, что не только для рыбаков – для любого, кто увлекается подводным плаванием и даже кто ездит отдыхать в зимнее время на курорты за границу (Египет, Красное море): температура воды около 18-19 градусов – и то нужен гидрокостюм. А мы говорим про условия в Псковской области: температура воды около нуля.

Сейчас температура воды 1-2 градуса тепла, на некоторых водоемах уже начинается первичное образование ледового покрова. Здесь просто город и температура всегда выше, чем в области. Соответственно, в некоторых районах уже лежит снег и местами даже не тает, если взять восточные районы Псковской области. В Пскове – да, снег не лег: здесь близость Псково-Чудского водоема, плюс сам город себя греет, промышленные предприятия, движение автотранспорта – все это влияет. А так, конечно, гидрокостюм поможет.

Глобальное потепление

– В основном жертвы в осенне-зимний период – это рыбаки?

– Как правило, да.

– И основная причина их гибели?..

– Основная причина – это выход на тонкий, неокрепший лед. В прошлом году в декабре мы имели беспрецедентную гибель: в декабре погибло девять человек рыбаков, которые выходили на неокрепший лед водоемов. Это, как правило, были южные и юго-восточные районы Псковской области.

Получилось как? Запрет был введен вовремя: 11 декабря прошлого года распоряжением КЧС уже был введен запрет. Погодные условия способствовали тому, что лед не сформировался. Были небольшие ночные заморозки, минус 7-8 градусов, днем температура была в районе 0… -2 и потом резко сменилась оттепелью в середине месяца. Но люди уже пошли на лед и даже стали выезжать на машинах, что вообще категорически запрещается.

Если распоряжение отменяется: бывает, с морозами устанавливается устойчивый ледовый покров, – то выезд автотранспорта всегда запрещен, в любое время года в любых условиях. Есть движение автотранспорта только по разрешенным и принятым в эксплуатацию ледовым переправам. В Псковской области их нет. Соответственно, для Псковской области это неактуально, это более актуально для северных районов: в Северо-Западном федеральном округе это Архангельская область, Коми, Карелия, Мурманская. Есть же регионы, где ледовый покров вообще не устанавливается, например Калининградская область отчасти, Балтика практически не замерзает, у них режим работы постоянный повышенной готовности.

– А в основном рыбаки тонут в речках, небольших водоемах или в Псково-Чудском озере?

– Вы правильно сказали: тонут на небольших озерах. Как правило, это лесные озера, удаленные от населенных пунктов, это южная и юго-восточная часть области. Что касается Псково-Чудского водоема, гибели зимой там практически не бывает. Каждый год по весне бывают отрывы льда, когда рыбаки (где-то в конце марта – начале апреля) еще выходят на рыбалку, а лед уже нестабильный: если утром он еще держался, то после обеда солнце пригрело – и начинаются трещины. Трещина увеличивается – назад не вернуться. Звонят на 112, и МЧС вместе с пограничниками их вытаскивает.

– Почему в основном небольшие водоемы?

– Как сказать «небольшие»? Небольшим может считаться водоем, допустим 200 на 300 метров.

– Может быть, люди думают, что там лед крепче?

– На небольших водоемах лед замерзает быстрее. Например, Псково-Чудское озеро: Псковское озеро замерзает быстрее. Чудское (как мы называем, море) – позже. Но если брать старые многолетние данные, всегда во второй-третьей декаде становились реки и замерзали озера в Псковской области. В последние 30 лет в связи с глобальным потеплением этого нет. Становление льда происходит обычно в первую-вторую декаду декабря, а Псково-Чудской водоем, бывает, только к январю замерзает.

– А раньше когда было?

– В ноябре – начале декабря уже замерзали большие озера, люди уже спокойно шли на рыбалку. Это 70-е, 60-е, 50-е годы. С конца 80-х и начала 90-х процессы потепления сказались и на нашей области, соответственно, водоемы стали позже замерзать и раньше вскрываться. Раньше ледоход на Великой был в середине апреля, а сейчас это март.

Пришел прогноз Псковского гидрометцентра на декабрь месяц: он будет нестабильный в плане тепла и холодным не будет, он ожидается теплее нормы на 2-4 градуса. Что это значит? Средняя температура декабря для Пскова примерно -4 градуса, значит, температура будет примерно -2, даже до нуля.

– Это дневные температуры?

– Это средние. Дневные будут плюсовые. В отдельные дни могут быть морозы до -10 градусов. Это полностью повторяет прошлый год: средняя температура декабря была -1, на 3 градуса выше нормы. Подморозило в начале месяца, люди пошли на лед и стали проваливаться.

– К сожалению, придется работать в особом режиме.

– В особом режиме, да. И очень здесь важна профилактика. Понимаете, в области свыше 3 000 озер, к каждому инспектора не приставишь. И рыбаки должны сами понимать, что их жизнь в их руках. Если даже вам удастся вызвать помощь спасателей, у нас есть поисково-спасательные отряды «Псков», «Гдов» и «Великие Луки». Вы просчитайте примерно дистанцию, сколько им нужно времени, чтобы выехать, добраться до места: вы должны дать им точные координаты своего местоположения, они должны приехать, развернуться, то есть на подготовку уйдут, как правило, часы.

Господа, вы ходите по очень тонкому льду

– Смерть в холодной воде происходит достаточно быстро?

– Вы попали в ледяную воду. Если вы обычный человек, не спортсмен, не подготовлены – у вас есть примерно 10-15 минут. Если вы еще поддались панике, то можете утонуть и раньше: сердце останавливается.

Хотя бывают другие случаи. Река Енисей – сибирская река, в черте города Красноярска она около километра ширина, и неподготовленные люди переплывают ее зимой. Здесь действует такое правило: когда ты входишь в воду, примерно около минуты ты испытываешь сильный холод, потом включается режим терморегуляции, и сосуды сужаются и не пускают кровь к жизненно важным органам. Но ты в это время должен плыть. Когда ты выходишь из воды, от тебя идет пар. Человек переплыл реку, вышел – от него пошел пар, но буквально через минуту терморегуляция закрылась и перешла в обычный режим. Его стало трясти от холода и сковывать, сводить, он еле дошел до места, где у него уже был заготовлен теплый дом, где он мог согреться, растереться, надеть сухую одежду, выпить горячего чая.

Почему говорят, что человеку, выбравшемуся на берег, обязательно нужно раздеться, снять мокрую одежду, потому что ты тогда не согреешься. Тебе нужно постоянно двигаться, если ты находишься на открытом месте, если, не дай бог, даже машины нет. Если есть – попрыгал, порастирался на берегу, согрелся, залез, включил печку, двигатель включил, тебе тепло станет. Если ты один, то, естественно, надо бежать в сторону ближайшего населенного пункта и проситься, чтоб тебя пустили, где б ты мог согреться, посушиться и выпить горячей жидкости.

– В этом опасность для человека, выбравшегося, казалось бы, из водоема. А если рядом еще нет машины, то это очень опасно.

– Очень сложно, да.

– Какие еще правила профилактики?

– Спасательный жилет. Рекомендуется еще с собой брать на лед специальный ломик для рыбаков, пешня называется: проверять толщину льда. Ты идешь и перед собой им немножечко пробиваешь лед. Если ломик проваливается – естественно, куда тебе идти?

Признаки непрочного льда – это, как правило, лед белый, пористый на вид. Если ты идешь, могут образовываться лунки, хлюпать вода, раздаваться неприятный треск – лед тонкий, нельзя идти. Если лед зеленоватого цвета, морозы постояли хотя бы дней десять с ночной температурой -10, – это значит, что лед примерно может нарасти до 10-15 см.

Какие еще условия должны быть? Желательно, чтоб не было снегопадов: снегопады резко замедляют нарастание льда. Если снег выпал большой и даже ударил сильный мороз, допустим градусов 20, – нет, лед не будет нарастать так, как он нарастает в морозную ясную погоду. Здесь много нюансов. Конечно, те, кто давно рыбачит, все это знают.

– В основном гибель происходит среди новичков?

– Не факт, нет.

– Кстати, профилактикой вы занимаетесь ежегодно.

– Постоянно, все время.

– Почему, на ваш взгляд, люди все равно совершают ошибки?

– Азарт: выйти на лед, поймать рыбу!

– Даже на тонкий лёд – на машинах?

– Выезжают, да. Выезжают, полагаясь на свой опыт, на свои знания: «Мы на этом озере уже 20 лет рыбачим». Когда девочки утонули в Островском районе, нам говорили: «Мы постоянно здесь купаемся, у нас другого пляжа нет. Да, он не оборудован, но мы здесь всегда». Что касается льда, говорят: «Мы здесь постоянно и выезжаем, и выходим». Но год на год не приходится, и можно попасть в промоины.

Не рыбачьте и не выходите там, где есть стоки промышленных предприятий, где рядом расположены плотины, мосты, – там всегда лед тоньше. Лед тоньше всегда по центру реки, потому что река замерзает неравномерно: сначала появляются забереги, которые постепенно растут, ход воды все меньше и уже, и потом река затягивается полностью льдом. Так вот, лед у берега намного толще, чем на середине реки, это естественно. Потом он нарастет, когда будут сильные морозы.

Температурные качели

– У нас любят ходить через реку Великую: как только появился лёд – уже начинают какие-то товарищи сокращать путь.

– Мы видим таких детей, гоняем, как правило, школьников. Инспекторское отделение расположено на берегу, рядом с мостом, поэтому мы таких детей обычно гоняем. Когда потом запрет снимается, естественно, люди ходят, там уже протоптаны тропинки, ты идешь правильно, не ошибешься, не провалишься и не утонешь. Но этого надо дождаться. Самые рисковые люди – это дети. Хочется себя проверить, хочется узнать, что там. А как раз любопытство здесь лишнее. Надо знать четкие правила и не выходить, пока не снят запрет на выход.

Если ты все же вышел на лед, будь осторожен. Соблюдай дистанцию между людьми – не меньше 2-3 метров, потому что когда лед провалился, образуется полынья, она может быть больше полутора-двух метров, то есть тебя захватит – и ты туда же и свалишься, если вы шли друг за другом. Почему и дистанция нужна.

– Какая профилактика проводится среди детей? Вы в школы ходите?

– Постоянно. Мы плотно работаем с комитетом по образованию Псковской области. Мы всегда проводим встречи весной, перед летними каникулами, чтобы у детей были свежи воспоминания. Потом – в осенне-зимний период: сейчас в ноябре идут лекции в школах. Нас сейчас в школы пустили, потому что, например, в прошлом году в связи с эпидемиологическими ограничениями не удалось везде провести встречи. В этом году более четкая организация, и мы попали во все школы, это очень хорошо.

– Когда в этом году неустойчивый лед, как вы считаете?

– Неустойчивый лёд? Он начнется, по прогнозам синоптиков, где-то с середины той недели. Режим атмосферных процессов начнет перестраиваться на зимний лад, соответственно, это будет выражаться в понижении ночных температур где-то до минус 4-10 градусов по области, дневные будут от нуля до минус двух. Будет выпадать снег.

Это будут температурные качели, потому что средняя температура ожидается выше нормы, режим погоды будут определять атлантические циклоны. Циклоны с Атлантики, как правило, приносят тепло, соответственно, ни устойчивого снежного покрова не будет в области, ни ледового покрова: он будет восстанавливаться и сходить.

– Значит, в декабре нежелательно вообще ни выходить, ни рыбачить – ничего.

– Да.

Без паники

– Что делать, если человек на ваших глазах провалился под лёд?

– Если это населенный пункт, конечно, обязательно надо вызывать спасателей, если это Псков, например.

– Сразу позвонить?

– На 112, да. Звоните на 112 – спасатели подлетят быстро. Если вы находитесь в районе, на большом удалении от городов, к сожалению, приходится рассчитывать только на свои силы и на человека, как он себя поведет в воде. Если вы видите, что он провалился, надо оглянуться вокруг, есть ли длинные шесты, палки, крепкие сучья, желательно длинные, метра три.

– То есть желательно не лезть к нему туда.

– Надо аккуратно посмотреть, какой лед, где человек провалился, как он шел, и желательно его тропинкой пройти и, не доходя до полыньи, попытаться вытащить. Удачно, если у вас есть веревка, длинный ремень, вязаный шарф – бывают длинные шарфы. Потому что если вы подойдете близко, вы сами провалитесь. Пишут, что останавливаться надо за 3-5 метров, но, как правило, это нереально – за полтора-два метра. Вот вы добрались до полыньи – кинули ему шест, шарф, что есть.

Ещё зависит, какой вы комплекции, какого пола. Если тонет ребенок, вы его, конечно, вытащите, а если это грузный мужчина? Если это человек с большим весом, как вы ему поможете? Естественно, его надо подбадривать, чтоб он держался, хватался за края полыньи и пытался боком перекинуть ноги, чтоб вылезти на лед. Как выбираться из полыньи? Вы вытягиваетесь в воде, одной или двумя руками держась за край полыньи и ногу пытаетесь аккуратно подвести. И стараться не поддаваться панике.

– Некоторые пытаются, разламывая лед, пробиваться к берегу.

– Есть такое, но есть такие документальные факты, когда человек проваливался под лед – была небольшая глубина – и, как бурлак, шел, ломал лед, до берега. Дошел, а потом умер. Я такие случаи знаю: остановилось сердце.

– Из-за переохлаждения?

– Так точно. Лучше, конечно, выбраться на лёд, перекатиться – естественно, в сторону берега, а не в сторону центра: там лед еще тоньше. Потихонечку, встав на колени, отползти, а потом уже выпрямляться и идти быстро к берегу, раздеваться.

– Раздеваться?

– Раздеваться, снимать с себя мокрую одежду и, растирая себя, бегать, согреваться, прыгать, делать приседания, чтобы вы могли запустить циркуляцию крови. Естественно, надо, чтоб обувь оставалась на вас.

– Бежать в дом, в машину – куда угодно.

– Бежать искать населенный пункт, в машину.

Море по колено

– Утонувшие и ненайденные числятся как без вести пропавшие?

– Это вопрос из области судебно-медицинской экспертизы. Я что могу пояснить? Как правило, тела позже всплывают, если, например, это произошло поздней осенью или зимой. Почему так происходит? Потому что в холодной воде тело может лежать на дне неделями, тем более если легкие наполнились водой, человек захлебнулся. Весной после схода льда вода начнет прогреваться, и под действием газов тело всплывает.

– Иногда совсем через продолжительное время?

– Через продолжительное, да. Тело, естественно, подвергается процессам разложения, его могут поесть рыбы, но обязательно всплывет, если сразу не достали.

– По сути, абсолютно без вести пропавших среди утонувших все-таки не бывает?

– Бывают еще такие ситуации, наступила насильственная смерть: человек упал в воду, но в легких был воздух, тогда тело находится на воде, и его сразу обнаружат. Как правило, тонут те, у кого в легких вода.

– Вы сказали, что утонул один человек в ноябре или в октябре?

– В ноябре пока нет утонувших – есть в октябре.

– Это рыбак?

– Пока мы делаем сверку с государственными органами, которые ведут учет, поэтому точно сказать не могу. В сентябре – да, это были два рыбака.

– Как вы лично относитесь к таким развлечениям, как из бани в холодное время года нырять не то что в прорубь – в речку?

– Это забава, которая, как утверждают, тренирует сердечно-сосудистую систему: получаешь шок – сосуды сужаются, потом расширяются, ты бежишь обратно в парилку, согреваешься там, и, в принципе, для организма никакого ущерба нет.

– Но это если банька рядом.

– Если банька рядом. А если, например, это человек, который страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, естественно, ему не рекомендуют окунаться.

– Он может не знать, что у него сердечно-сосудистые заболевания. Многих привлекают к такому развлечению, мол, мы всю жизнь так делали – и все хорошо, приходи в гости в баньку. Еще некоторые это любят делать под горячительными напитками.

– Конечно, я к этому отрицательно отношусь. С алкоголем в крови, когда происходит очень быстрое охлаждение организма, теплоотдача идет очень сильная, в несколько раз выше: даже если ты купаешься летом – тоже можешь замерзнуть. Плюс, естественно, потеря концентрации: ты не так быстро принимаешь решения, у тебя заторможенная реакция.

– Более смелым становишься.

– Да. Не просто так же появилась пословица «Пьяному море по колено».

– В заключение несколько наставлений для рыбаков, детей и их родителей.

– Я бы хотел начать с детей или даже с их родителей: хотел бы сказать, чтобы никогда не оставляли детей без присмотра. Регулярно происходят такие случаи, когда ребята (как правило, мальчишки) бегут на реку и выходят на лед. Буквально каждый год такие случаи. В этом году в марте произошел случай, когда двое школьников вышли на лед Великой, провалились, но проходящие прохожие их спасти. Выбраться детям очень сложно: даже взрослый панике поддается, а что говорить про детей?

Поэтому родителям такой совет: всегда знать, где находится ребенок, куда собирается идти, куда пойдет. Естественно, не пускать одного ни в коем случае на реку, когда лед еще только встает.

Детям совет такой: не кататься с горок, не выезжать на лед реки, ни на санках, ни на коньках, ни на лыжах не кататься, потому что это опасно. Есть специальные катки, лыжни около школ, еще где-то, то есть условия есть.

– Достаточно мест, чтобы поиграть.

– Достаточно. Если запрет снят и можно выходить на лед – выходить аккуратно, чтоб была дистанция, ну и использовать реку не для игры, а для перехода там, где все переходят: не надо реку использовать в качестве развлечений, она этого не простит.

А рыбакам хочу напомнить декабрь прошлого года: не выезжайте ни в коем случае на машине. За нарушение распоряжения КЧС предусмотрен административный штраф – от 3 000 до 5 000 рублей. Это первое. Понятно, что люди едут не из-за штрафа, они могут сказать: «Мы не боимся, нам это неинтересно, нас не поймают, не увидят». Вы думайте о своей жизни, потому что 3 000 озер, спасатели до вас не долетят, даже если у них будет вертолет: просто не успеют. Машина провалилась, две-три минуты – она ушла под воду. Все. То же самое, когда ты провалился под лед: ну 10 минут побарахтаешься, ну 15.

– Вы ещё сказали, даже если выбраться из полыньи – можно умереть.

– Да. Поэтому берегите свою жизнь. Не стоит рыба человеческих жизней.

– Согласна. Спасибо большое!