Лифты в доме №55 на Рижском проспекте в Пскове введены в эксплуатацию после капитального ремонта

16:42, 29 ноября 2021, ПАИ

Еще два лифта введены в эксплуатацию в доме №55 на Рижском проспекте в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в Фонде капремонта Псковской области.

Также приняты работы по замене семи единиц лифтового оборудования в домах по адресам: Индустриальная, 4а и Инженерная, 82.

В ближайшее время лифты в этих домах введут в эксплуатацию. Для этого управляющие организации подадут необходимый пакет документов в Ростехнадзор. По результатам контрольного осмотра сотрудники Ростехнадзора выдадут разрешение на ввод в эксплуатацию новых лифтов, после чего лифты запустят в рабочий режим.