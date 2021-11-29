17 псковских компаний числились должниками по газу на 1 ноября
На 1 ноября текущего года в Пскове должниками перед предприятием «Газпром межрегионгаз Псков» числились 17 компаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.
|
Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.11.2021
|
Наименование
|
ВСЕГО
Дебиторская задолженность, руб.
|В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.
|
МП г. Пскова «ПТС»
|
447 701 168,37
|
303 948 358,08
|
МУП «ЖКХ» Островского района
|
100 059 735,01
|
9 647 382,35
|
МП Псковского района «Коммунальные услуги»
|
78 281 783,50
|
75 470 402,30
|
Порховское МПТСиК
|
36 498 073,59
|
32 308 181,62
|
МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района
|
38 792 794,46
|
37 604 978,12
|
МУП «ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»
|
24 700 635,60
|
21 246 185,51
|
МУП «Искра»
|
19 548 166,22
|
15 743 777,95
|
МП ЖКХ Дедовичского района
|
20 924 235,93
|
19 928 959,55
|
МУП «Невельские теплосети»
|
17 638 078,72
|
17 282 209,31
|
МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки
|
52 173 904,01
|
0
|
Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис»
|
8 103 335,46
|
6 643 496,83
|ОАО «Уют»
|
615 575,04
|
0
|
МУП «Палкинская ПМК»
|
2 006 344,97
|
802 961,37
|
ООО «А2 Энергия»
|
332 139,66
|
0
|
МП «Печорские теплосети»
|
651 913,83
|
190 015,55
|
МУП «Локнянское ЖКХ»
|
1 635 566,03
|
500 000
|ООО «Теплый остров»
|3 840 658,43
|0