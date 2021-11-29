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Общество

17 псковских компаний числились должниками по газу на 1 ноября

На 1 ноября текущего года в Пскове должниками перед предприятием «Газпром межрегионгаз Псков» числились 17 компаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия. 

Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.11.2021

Наименование

ВСЕГО

Дебиторская задолженность, руб.

 В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.

МП г. Пскова «ПТС»

447 701 168,37

303 948 358,08

МУП «ЖКХ» Островского района

100 059 735,01

9 647 382,35

МП Псковского района «Коммунальные услуги»

78 281 783,50

75 470 402,30

Порховское МПТСиК

36 498 073,59

32 308 181,62

МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района

38 792 794,46

37 604 978,12

МУП «ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»

24 700 635,60

21 246 185,51

МУП «Искра»

19 548 166,22

15 743 777,95

МП ЖКХ Дедовичского района

20 924 235,93

19 928 959,55

МУП «Невельские теплосети»

17 638 078,72

17 282 209,31

МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки

52 173 904,01

0

Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис»

8 103 335,46

6 643 496,83
ОАО «Уют»

615 575,04

0

МУП «Палкинская ПМК»

2 006 344,97

802 961,37

ООО «А2 Энергия»

332 139,66

0

МП «Печорские теплосети»

651 913,83

190 015,55

МУП «Локнянское ЖКХ»

1 635 566,03

500 000
ООО «Теплый остров» 3 840 658,43 0
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