17 псковских компаний числились должниками по газу на 1 ноября

17:20, 29 ноября 2021, ПАИ

На 1 ноября текущего года в Пскове должниками перед предприятием «Газпром межрегионгаз Псков» числились 17 компаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.