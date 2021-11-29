1,9 млрд рублей требуется на обеспечение жильём детей-сирот в Псковской области

17:56, 29 ноября 2021, ПАИ

1,9 млрд рублей требуется на обеспечение жильём детей-сирот в Псковской области. Об этом было объявлено в ходе рассмотрения проекта бюджета Псковской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 29 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель губернатора Псковской области – председатель регионального комитета по финансам Татьяна Баринова назвала основные характеристики областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Так, согласно законопроекту, общий объём доходов областного бюджета на 2022 год – 42 млрд 824 млн 604 тысячи рублей, на 2023 год – 40 млрд 346 млн 735 тысяч рублей и на 2024 год – 41 млрд 764 млн 550 тысяч рублей. Общий объём расходов на 2022 год – 46 млрд 49 млн 528 тысяч рублей, на 2023 год – 40 млрд 346 млн 735 тысяч рублей и на 2024 год – 41 млрд 764 млн 550 тысяч рублей.

Дефицит областного бюджета на 2022 год прогнозируется в размере 3 млрд 224 млн 924 тысяч рублей, на 2023 и 2024 годы – в размере 0 рублей.

Предполагается, что верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2023 года составит 23 млрд 879 млн 566 тысяч рублей, на 1 января 2024 года – 23 млрд 706 млн 723 тысячи рублей, на 1 января 2025 года – 23 млрд 535 млн 379 тысяч рублей.

Председатель парламентского комитета Алексей Севастьянов поинтересовался, сохраняется ли динамика социальной направленности этого бюджета.

В ответ Татьяна Баринова заверила, что социальная направленность будет продолжена.

«Мы обязаны предоставить квартиры более 1,5 тысячам детей-сирот, а в ближайшей перспективе таких детей будет 2 100. На эти цели нам требуется 1,9 млрд рублей», – отметил старший помощник прокурора области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами, органами местного самоуправления Сергей Тимофеев и добавил, что финансирование на решение этой проблемы нужно увеличивать.

Татьяна Баринова заметила, что сумма на эти цели в региональном бюджете ежегодно не снижается. «Ждём выделение дополнительных средств, как это было в 2020 году, когда выделили 200 млн рублей. Проблема с обеспечением жильём детей-сирот не только в Псковской области, но и в других регионах», – подчеркнула она.

Также в рамках рассмотрения законопроекта члены комитета обсудили вопросы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, проблему капитального ремонта многоквартирных домов и увеличение расходной базы муниципальных образований.

В итоге комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания согласовал рассматриваемый вопрос и рекомендовал региональному парламенту принять областной бюджет в первом чтении.