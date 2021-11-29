Из-за непогоды в 14 населённых пунктах Пыталовского района нет электричества

18:30, 29 ноября 2021, ПАИ

В Пыталовском районе Псковской области по состоянию на 16:00 произошло отключение четырёх трансформаторных подстанций ЛЭП 0,4 кВт. Об этом сообщает корреспондент районной газеты «Наша жизнь».

Без света находится 14 населённых пунктов, 97 человек. Над восстановлением электроснабжения работает одна бригада, в ней задействованы четыре человека и одна единица техники.