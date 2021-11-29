Как попасть в Псковский молодёжный парламент – в интервью с Юлией Лысовой

18:59, 29 ноября 2021, ПАИ

Как попасть в Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов, какими качествами должен обладать кандидат, чтобы стать частью команды молодых парламентариев, каких псковичей ждут в новом, шестом созыве — об этом и многом другом в эфире ПАИ-liе поговрили ведущая проекта Надежда Назаренко и председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова.

– Юлия, завершается деятельность 5-го созыва Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. С какими эмоциями, ощущениями завершаете эту работу?

– Несмотря на то что мы завершаем, подвели итоги и состоялось итоговое отчётное заседание, мы ещё продолжаем работать, ещё запланированы мероприятия, которые мы должны довести до конца. Но тем не менее отчасти грустно, потому что два года — это не так много. Но я уверена, что с ребятами сохраним все контакты, особенно с кем подружились, потому что Молодёжный парламент — это не только орган, где мы встречаемся, работаем, но и появляются друзья, которые, конечно же, никуда не денутся.

– Можно сказать, что с лёгкой ноткой грусти заканчивается ваша работа. Будете скучать?

– Буду скучать, но так как я сотрудник областного Собрания депутатов, в аппарате работаю, моя деятельность будет связана с Молодёжным парламентом, и я с удовольствием поработаю с новым составом, но в другом качестве.

– Вы будете как-то курировать, следить за жизнью Молодёжного парламента?

– Наш куратор — Виктор Владимирович Остренко, а я, можно сказать, буду помогать.

– Самые яркие впечатления, которые лично у вас остались за эти два года пребывания в Молодёжном парламенте? Может быть, какие-то интересные мероприятия, в которых вы принимали участие, интересные люди, с которыми вы в это время встретились?

– Знаете, когда я готовила отчёт о нашей деятельности, конечно же, в него вошли все мероприятия, проекты, которые мы сделали. Мы с ребятами ещё раз проговорили это на заседании, вспомнили, и одна из девочек подняла руку, когда все давали обратную связь по поводу отчёта и своих впечатлений, и говорит: «Как же ты не включила в отчёт наш поход?» Думаю: действительно, у нас всё официальные мероприятия, большую часть, конечно же, по мелочи я не включала — я включала крупные события. И я думаю: как же так я пропустила! Объясню, что это такое. У нас в Молодёжном парламенте есть традиция, которая появилась даже не в нашем составе: мы ходим в поход, который называется «В поисках российской государственности». Проходит он у нас традиционно летом, в День России. Мы с ребятами идём по Мальской долине, километраж стараемся наращивать. В нашем составе мы прошли более 26 километров. Это потрясающий маршрут вдоль двух озёр, это очень ярко эмоционально окрашенное событие, это и познавательно, и отличная физическая нагрузка. И конечно же, это хорошее командообразование. Цель — не только сходить, хорошо провести время, но и пообщаться, познакомиться поближе в других условиях, неформальных, и вспомнить ещё раз историю нашей Псковской земли, особенно откуда пошла наша государственность российская. Мы всегда насыщаем наш поход историческими материалами…

– У вас есть какой-то гид, который вам рассказывает во время похода?

– Каждый раз это разные гиды, и я тоже была в его роли. Но когда мы ходили последний раз, у нас гидом была наша Лена Вариксоо, прекрасный представитель народа сето, которая работала и в Печорском музее, и в Изборском музее-заповеднике, поэтому она потрясающий рассказчик и, что самое главное, молодёжным языком. Мне очень нравится! Экскурсоводов очень много, все разные, но они… С возрастом канцелярский язык, который присутствует, когда молодёжью не воспринимается. А здесь своя, из Молодёжного парламента, которая нам очень интересно рассказывала, по-другому совершенно, исторические факты, которые все знали, но было очень круто.

– Вроде бы поход, а такое разноплановое, интересное мероприятие!

– Да-да. Если говорить про эмоциональную составляющую, то это вот это. И акция, которую мы делали к тому Новому году. Мы с ребятами из Молодёжного парламента сами скидывались на подарки детям из домов-интернатов. Закупали, сами формировали новогодние подарки, я была Снегурочкой, мой заместитель, Владлен Небейголова, был Дедом Морозом. Надевали новогодние костюмы. Мы были в Печорах, передавали подарки, поздравляли ребят, и их глаза, слова, которые они нам говорили, — это эмоционально было тяжело, но в то же время мы понимали, что мы делаем очень хорошее дело. Потом мы ездили в школу-интернат в Красногородский район, тоже поздравляли ребят. Там уже были ребята постарше возрастом. Это что касается эмоциональной, яркой составляющей. Если говорить про проектную деятельность, мы реализовали ряд проектов, на мой взгляд, значительных. Это и региональная лига дебатов «Истина», которая будет продолжена в следующем году. Я надеюсь, Молодёжный парламент уже нового состава включится в этот проект. «Я живу на улице героя» — тоже грантовый проект. И «Это моя Конституция». Это если говорить про проектную деятельность.

– Юля, скажите, пожалуйста, а что лично вам дала работа в Молодёжном парламенте? Вы проводили очень много акций, мероприятий, это и работа в команде. Какую пользу вам принесла работа в Молодёжном парламенте?

– Наверное, буду банальной. Конечно же, это опыт. Опыт председателя чуть-чуть отличается, естественно, от опыта ребят, команды. Это мой первый лидерско-управленческий опыт. С Молодёжным парламентом я работаю с 2015 года, но я всегда была как бы со стороны — помощницей, организатором. Это работа, которая многим лидерам знакома. Но вот именно управленческий опыт, управление командой — это совершенно иначе. И со стороны может показаться: ну что там, 44 человека, это немного, в принципе. Для меня 44 человека из разных уголков Псковской области условиях пандемии, ограничительных мер — это было непросто. Поэтому опыт, который даёт Молодёжный парламент, будет у каждого свой. Как мне сейчас говорят: что-то не получилось, кто-то остался недоволен. Но если проанализировать, это, безусловно, всё равно опыт. И какие бы эмоции он ни оставлял, он всё равно бесценен. Его всё равно нужно получить и пройти свой путь. Но я опять-таки говорю: он будет у каждого свой.

– Юля, вы сказали, что очень много людей с амбициями в Молодёжном парламенте, все проявляют лидерские качества. А не было у вас такого ощущения, что Молодёжный парламент — это орган, где одни лидеры собираются? Все креативные, готовы какие-то идеи выдвигать, но при этом не совсем готовы к исполнению. Нет такого ощущения?

– Безусловно, есть. Уже сменилось несколько составов Молодёжного парламента, конечно, меняются — «поколения» нельзя сказать, это очень маленькие промежутки нашего формирования. Но даже если проследить с 2015 года, когда я в эту историю включилась, и вот сейчас — лидеры, безусловно, есть, они очень яркие, их всегда очень видно, они всегда очень много предлагают.

– А мне кажется, лидеры и хотят прийти в Молодёжный парламент!

– Да, они всегда очень много инициируют идей. Очень важно и ценно, когда ты что-то предлагаешь и доводишь до конца, до результата. К сожалению, многие готовы фонтанировать идеями, но не доводить их до конца. Что, собственно говоря, мне кажется, является маркером современного поколения, которое очень креативное. У нас сейчас вообще слово «креатив» в топе: и креативная экономика, и креативная индустрия так развивается. Здорово!

– Мы уже с вами перешли к наставлениям для будущего созыва Молодёжного парламента. Давайте поговорим о том, как он формируется. Сейчас проходит конкурс, напомните об этом. И потом перейдём к тому, какими качествами должен обладать член Молодёжного парламента.

– У нас сейчас как раз проходит конкурс в новый состав Молодёжного парламента, и документы мы будем принимать до 1 декабря.

– То есть осталось совсем немного.

– Немного, да. Собственно говоря, самое главное: если есть человеку от 18 до 35 лет включительно, если он хочет себя в этой публично-политической плоскости попробовать, он должен предоставить ряд документов. Это «справка-объективка», простым языком говоря, резюме, его фотография, проект или эссе, которые раскрывают ту или иную проблему, которая есть в молодёжной среде нашего региона, и подписи в свою поддержку. Число подписей неограничено. Это просто показывает общественную поддержку, кто за тобой стоит, вообще за тебя готовы вписаться, есть ли у тебя команда, есть ли люди, которые готовы тебя поддержать в твоём начинании. Рекомендательные письма. Это может быть как любая общественная организация, в которой состоит человек, так и рекомендательное письмо с работы, из партии, это тоже показывает…

– Есть и новшества у вас в этом году...

– Да, так как наш состав столкнулся — это, наверное, было для нас для всех потрясением — с ограничительными мерами, это для всех был таким пандемийным, начиная с 2019 года, как мы избрались, и заканчиваем мы, собственно говоря, в таких же условиях, и приспособиться к ним было тоже не так просто. Поэтому мы решили, что один из таких элементов, которые нужно вводить, — это самопрезентация в видеоформате трёх минут.

– Ну, для современной молодёжи это вообще не проблема!

– Я уверена, что это будет не проблема, потому что на первом этапе конкурсного отбора мы, конкурсная комиссия, оцениваем пакет документов, которые предоставляет кандидат. И на втором этапе мы ребят приглашаем на собеседование, где уже конкурсная комиссия вживую общается с кандидатом, задаёт вопросы: как правило, это вопросы о мотивации. Ребят чаще всего спрашивают: а зачем ты идёшь в Молодёжный парламент, а какие у тебя ожидания? Что ты хочешь получить? Или наоборот: что ты можешь дать парламенту? Здесь идёт живой диалог, тет-а-тет, комиссия и сам кандидат. Мы не знаем, что будет дальше, какие ограничения будут введены или нет, поэтому видеоформат, мы надеемся, снимет эти вопросы. Мы ждём, что в самопрезентации в формате видео человек как раз расскажет: «Я такой-то и такой-то, хочу в Молодёжный парламент, потому что…» Или: «Я должен стать членом Молодёжного парламента, потому что… Я жду от Молодёжного парламента того-то и того-то…»

– А зачем, кстати, идут в Молодёжный парламент ваш созыв, новые ребята?

– Во-первых, как мы с вами проговорили, идут лидеры. И конечно же, они ждут, что Молодёжный парламент станет для них определённой ступенькой в их карьере. Это нормальная история, мне кажется. И у ребят, которые идут с определённой целью, она срабатывает. Чаще всего Молодёжный парламент, как ребята высказываются, не работает или не оправдывает какие-то их ожидания, если они сами не знают, чего хотят и зачем идут. Потому что многие так думают: пойду посмотрю, а вдруг? Многие у нас проходят процедуру ротации, чаще всего это ребята, которые приходят по партийным спискам, потому что Молодёжный парламент у нас формируется 50 на 50: половина приходит от политических партий и половина приходит от конкурса. Так как сейчас количество членов Молодёжного парламента сокращается, их будет 26, по аналогии с областным Собранием депутатов, 13 человек — от политических партий, и 13 человек мы будем избирать по конкурсу.

Всё зависит от членов Молодёжного парламента, от их активности, от их идей и от понимания, что они хотят. Структуру Молодёжного парламента утверждают сами ребята. В действующем составе мы выбрали направления, которые были для нас наиболее важными, так и родились наши комитеты. У нас сейчас три комитета, а в предыдущей структуре парламента было четыре комитета. Какая структура будет у нового состава, определят сами ребята. Мы выбрали для себя направление – работа с молодёжными советами, и так у нас в структуре Молодёжного парламента появился комитет по молодёжной политике и местному самоуправлению. Сюда вошли и выборные истории, сюда вошла и работа с молодёжными советами Псковской области, с районными — это всё вошло в комитет. Социальный комитет по вопросам социальной политики — это, собственно говоря, очень большой блок, куда входят и образование, наши дебаты, потому что мы работали с образовательными учреждениями Псковской области, все наши социальные акции. И третий комитет — это комитет по правовым вопросам и законотворчеству. Этот вопрос напрямую связан с деятельностью Молодёжного парламента как органа при законодательном органе власти, здесь разрабатывались проекты законов, ребята пытались разработать два акта. Здесь же мы работали по Конституции, реализовывали большой, масштабный проект. В нашей структуре три комитета. Какие приоритеты будут у нового состава — зависит полностью от ребят.

– И задачи, которые они…

– Да, и задачи. Мы для себя выбрали: вот у нас выборы, вот у нас местное самоуправление в виде молодёжных советов, вот у нас законодательная инициатива. Таких три блока, и по ним мы и отработали. Что-то получилось, что-то нет, где-то мы можем поставить многоточие. Это тоже нормально.

– Юля, скажите, а каким набором качеств должен обладать претендент в Молодёжный парламент? Помимо того, что он хочет проявить свои лидерские качества, сделать какой-то шаг в карьере дальнейшей. Какой набор качеств должен быть, чтобы успешно работать в Молодёжном парламенте?

– Наверное, человек должен быть в первую очередь самоорганизованным, не перекладывать ни на кого ответственность за что-то, а делать своё дело. Потому что за тебя никто это не сделает. Самоорганизация — это уметь и время распределять. Потому что мы все взрослые люди, мы прекрасно понимаем, что кто-то студент, и у него есть пары, очные и не очные…

– Это вы о посещении говорите, да?

– Да. Кто-то работает, понятное дело, что заседания советов, комитетов мы даже проводим вечером, после учёбы, после работы. И нужно понимать, что эта деятельность очень важная и пропускать ты просто не имеешь права. Представьте: областное Собрание депутатов, там тоже проходят и комитеты, и сессии, и рабочие группы, и комиссии, и так далее.

– Помимо самоорганизации должна быть и ответственность...

– Конечно, дисциплинированность, ответственность за то дело, которое ты решил, что оно нужно тебе. Во-вторых, организационные навыки, коммуникативные способности, потому что умение договариваться, слышать друг друга — это сейчас очень важно. Лидерские качества, мы с вами сказали. И конечно, желание учиться, впитывать новые знания. Молодёжный парламент — как ещё получать опыт? Ты всегда находишься в процессе поиска идей, обучения. Мне бы хотелось, чтобы был продолжен проект «Лиги дебатов», думаю, что буду помогать с этим проектом. Не оставлю это. Это была грантовая история. Есть обратная связь, и ребята его ждут. Спрашивают, когда будет, давайте. Есть школы, которые хотят, и мы будем к Новому году делать новогодние дебаты. Потому что это действительно та история, которая оказалась востребована.

Кого мы ждём? На самом деле мы ждём инициативных ребят, ответственных, которые понимают, как им может быть полезен Молодёжный парламент. Пусть, может, это звучит жёстко, но все мы хотим получить что-то, должна быть какая-то мотивация. Ребята должны быть замотивированы, видеть. Они приходят — старт. Коридор — и там в конце два года. Видеть этот результат спустя два года, что им может дать Молодёжный парламент. Какую дверь открыть с помощью этого они смогут? Могу сказать абсолютно откровенно, ребятами интересуются, они всегда находятся на виду, они всегда находятся на поверхности. Поэтому органы исполнительной власти всегда активно делают запрос в Молодёжный парламент на кадры.

– Это кадровый резерв?

– Это действительно так! Если вы хотите испытать на себе и пройти эту школу Молодёжного парламента, то выхлоп именно карьерный может быть. Если человек будет сидеть, качать ногой и ждать…

– Или не приходить...

– Да, или не приходить, не участвовать в мероприятиях, в заседаниях, в работе Молодёжного парламента, то никакая дверь не откроется. И скорее всего, такой человек будет просто ротирован. Мы ждём не вот таких, а людей, которые готовы работать, которые, самое главное, готовы тратить своё время. Как ни банально, но время — это самый дорогой ресурс и это то, что человек может отдавать, входя в Молодёжный парламент. И это самое ценное. Мы надеемся, что у нас конкурс состоится успешно, что заявок будет достаточно и все ребята, которые хотели бы, смогут поучаствовать в нём.