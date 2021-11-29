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Креативное пространство «Лофт» в Пскове стало номинантом всероссийской премии

Псковский «Лофт» стал номинантом Всероссийского конкурса. Фото Telegram

Креативное пространство «Лофт» представляет Псковскую область на Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых». Об этом сегодня написал Официальный Telegram-канал Псковской области.

В номинации «Место молодых» в категории «Региональные арт-резиденции и молодёжные пространства» в число финалистов вошел псковский «Лофт» – центр развития, реализации талантов, креативного отдыха и объединения молодёжи. Он открылся только в марте 2021 года, но за несколько месяцев стал любимым местом отдыха, встреч и работы для нашей молодёжи. Здесь проходят турниры интеллектуальных и настольных игр, концерты, фестивали, встречи и брифинги, на которых обсуждаются важные вопросы стратегии развития города и области.

До 1 декабря проходит народное голосование за самого достойного кандидата премии, поддержать креативное пространство «Лофт» можно  по ссылке.

Цель премии – помочь молодым лидерам получить общественное признание своих достижений. Организатором выступает министерство молодежной политики РФ.

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