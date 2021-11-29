Креативное пространство «Лофт» в Пскове стало номинантом всероссийской премии

19:05, 29 ноября 2021, ПАИ

Креативное пространство «Лофт» представляет Псковскую область на Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых». Об этом сегодня написал Официальный Telegram-канал Псковской области.

В номинации «Место молодых» в категории «Региональные арт-резиденции и молодёжные пространства» в число финалистов вошел псковский «Лофт» – центр развития, реализации талантов, креативного отдыха и объединения молодёжи. Он открылся только в марте 2021 года, но за несколько месяцев стал любимым местом отдыха, встреч и работы для нашей молодёжи. Здесь проходят турниры интеллектуальных и настольных игр, концерты, фестивали, встречи и брифинги, на которых обсуждаются важные вопросы стратегии развития города и области.

До 1 декабря проходит народное голосование за самого достойного кандидата премии, поддержать креативное пространство «Лофт» можно по ссылке.

Цель премии – помочь молодым лидерам получить общественное признание своих достижений. Организатором выступает министерство молодежной политики РФ.