В 2022 году Дни Пушкинской поэзии пройдут в Псковской области при поддержке Министерства культуры РФ

19:28, 29 ноября 2021, ПАИ

В Министерстве культуры Российской Федерации в понедельник, 29 ноября, прошло совещание по подготовке к празднованию в 2024 году 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Возглавила совещание министр культуры Ольга Любимова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено организации и проведению летом 2022 года Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Митрополит Псковский и Порховский Тихон на заседании отметил, что это одно из главных литературных событий в культурной жизни страны, посвященных А.С. Пушкину. Программа мероприятия традиционно включает в себя множество ярких событий с чтением стихов поэта, концертами, выставками, спектаклями театральных, музыкальных и народных коллективов из разных уголков России. Он также рассказал об имеющихся конкретных предложениях для того, чтобы «это по-настоящему большое и важное событие зазвучало по-новому».

«Безусловно, вся необходимая поддержка со стороны Минкультуры России будет оказана. Необходимо пригласить команду единомышленников, которая займется подбором мероприятий и их организацией как в Пскове, так и в Михайловском. В результате Дни Пушкинской поэзии и русской культуры будут предварять все события юбилейного года», - подчеркнула Ольга Любимова, говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры РФ.