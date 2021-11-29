96 бригад специалистов работают над восстановлением электроснабжения в Псковской области

20:13, 29 ноября 2021, ПАИ

Экстренное заседание регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения под председательством вице-губернатора Василия Осипова прошло в администрации Псковской области. Участие в нём приняли представители профильных региональных комитетов, территориальных управлений федеральных ведомств, ряда муниципалитетов, Псковского филиала «Россети Северо-Запад».

Василий Осипов подчеркнул, что после ухудшения погодных условий по состоянию на 17:00 порядка 500 населённых пунктов в Псковской области остались без электроснабжения. В них проживает более 4,5 тыс. человек.

Самая сложная ситуация складывается в Новоржевском, Пустошкинском, Новосокольническом, Бежаницком, Локнянском районах. «Прогноз неблагоприятный: серьёзные снегопады пройдут сегодня ночью и в течение завтрашнего дня», — заметил Василий Осипов и призвал, в первую очередь энергетиков, организовать работу так, чтобы не допустить нехватки сил и средств.

Руководитель территориального филиала «Россети Северо-Запад» Александр Михайлов отметил, что специалисты работают в особом режиме. Задействованы 96 бригад, порядка 370 специалистов, 100 единиц техники. Привлечён весь возможный инженерный персонал. Из Республики Карелия уже прибыли пять бригад энергетиков, ещё семь бригад из Архангельской области приедут к обеду 30 ноября. В настоящее время усилено направление обработки обращений граждан в социальных сетях и через кол-центр.

Особое внимание было акцентировано на необходимости постоянного контроля достаточности задействованных сил для устранении отключений. При ухудшении ситуации важно вовремя обратиться за поддержкой, заметил вице-губернатор. Региональному комитету по тарифам и энергетике Василий Осипов поручил контролировать работу кол-центра энергоснабжающей организации, чтобы оперативно реагировать на ситуацию при долгом ожидании ответа оператора.

В рамках заседания были рассмотрены вопросы, поступившие от руководителей муниципалитетов с самой сложной обстановкой. Также выступил заместитель начальника регионального управления МЧС России Андрей Бардинов. Он выразил готовность оказывать помощь энергетикам в мероприятиях по восстановлению электроснабжения населённых пунктов.

Отметим, что сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному телефону Россетей 8-800-220-0-220, а также на портале светлаястрана.рф.

Напомним, администрация Псковской области уделяет повышенное внимание работе по обеспечению устойчивой работы электросетевого комплекса региона. Так, после массовых отключений электроэнергии, которые произошли в дни новогодних каникул в текущем году, губернатором Михаилом Ведерниковым была инициирована разработка программы модернизации электросетевого комплекса. Данный вопрос был озвучен губернатором в рамках рабочей встречи с президентом РФ, когда Владимир Путин посетил Псковскую область. Михаил Ведерников заручился поддержкой главы государства в данном направлении.

Обсуждение деталей программы также стало темой недавней встречи губернатора Михаила Ведерникова с генеральным директором ПАО «Россети» Андреем Рюминым.