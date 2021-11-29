Прокуратура Псковской области организовала проверку информации о массовых отключениях электроэнергии на территории региона
Прокуратура Псковской области организовала проверку по информации, размещённой в сети Интернет, о том, что на территории области без электроснабжения остались 500 населённых пунктов, в которых проживает более 4,5 тысячи человек.
По результатам проверки информации о массовых отключениях электроэнергии на территории региона прокуратурой области будет дана оценка действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований федерального законодательства.
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