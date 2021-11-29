Глава администрации города Пскова лично проконтролировал ход уборки снега в городе

21:07, 29 ноября 2021, ПАИ

Коммунальным службам предстоят непростые сутки: снегопад усиливается и, по прогнозу, закончится лишь к вечеру завтрашнего дня. Глава администрации Пскова Борис Елкин выехал на улицы города, чтобы лично проконтролировать, как проходит уборка снега.

«По моему поручению количество спецтехники уже увеличено. В работе задействовано порядка 50 машин и около 50 человек. Уборочная техника будет работать всю ночь. Под утро ручные бригады сконцентрируются на тротуарах и автобусных остановках, дополнительно на уборку валов выйдут грейдеры. Подрядчики каждый час отчитываются о ситуации и проделанной работе. Ещё раз лично проверю состояние улично-дорожной сети перед началом рабочего дня.

Стоит отметить, что в условиях сильного снегопада убрать весь город сразу невозможно. В первую очередь чистят основные магистрали, дороги с высокой интенсивностью движения, затем переходят на второстепенные улицы. Дворовые территории — зона ответственности управляющих компаний. С ними тоже проведена работа. Делаем всё возможное, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов и пешеходов», — написал в своём Instagram Борис Елкин.



