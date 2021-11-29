Разработка вакцины против штамма «омикрон» займёт не более 10 дней

21:22, 29 ноября 2021, ПАИ

В Центре Гамалеи анонсировали сроки завершения экспериментальной работы над получением новой вакцины против нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сказал в эфире «Россия 24», пишет «Газета».

По его словам, это займёт не больше десяти дней. Одобрение же самой вакцины против омикрон-штамма Минздравом РФ может занять около 45-50 дней, добавил Гинцбург.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения подтвердили эффективность существующих вакцин против штамма «омикрон». Там отметили, что пока недостаточно данных для утверждения, что новый омикрон-штамм опаснее дельты.

До этого в ВОЗ заявили, что существующие ПЦР-тесты могут выявлять этот штамм. В канадской провинции Квебек зафиксирован первый случай штамма «омикрон».