Крым оказался в эпицентре шторма
В Крыму продолжается шторм, пришедший на полуостров из Турции. Скорость ветра в некоторых районах доходит до 32 м/с.Об этом сообщил Telegram-канал RT.
В правительстве полуострова рассказали о 17 происшествиях, связанных с падением деревьев. Часть домов в Симферополе обесточена. Также из-за сильного ветра прервано троллейбусное сообщение столицы республики с побережьем. Информация о пострадавших уточняется.
По данным метеорологов, ветер стихнет завтра.
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