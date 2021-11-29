Крым оказался в эпицентре шторма

22:45, 29 ноября 2021, ПАИ

В Крыму продолжается шторм, пришедший на полуостров из Турции. Скорость ветра в некоторых районах доходит до 32 м/с.Об этом сообщил Telegram-канал RT.

В правительстве полуострова рассказали о 17 происшествиях, связанных с падением деревьев. Часть домов в Симферополе обесточена. Также из-за сильного ветра прервано троллейбусное сообщение столицы республики с побережьем. Информация о пострадавших уточняется.

По данным метеорологов, ветер стихнет завтра.