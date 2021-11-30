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По сегодняшнему дню определяли погоду зимой

30 ноября отмечается память святителя Григория Чудотворца, жившего в III веке в Малой Азии, сообщает calend.ru. Будущий святитель родился в городе Неокесарии в языческой семье, но, получив прекрасное образование, с юности стремился к поиску истинного смысла жизни. Истина открылась Григорию лишь в Святом Евангелии, и молодой человек принял христианство.

Григорий вел благочестивую жизнь, содержал себя в чистоте и целомудрии, что вызывало раздражение у его сверстников-язычников. Они решили опорочить юношу и подослали к нему блудницу, которая стала требовать с него плату за якобы совершенный им грех. Однако, получив деньги, женщина пала на землю в припадке, а потом сама призналась в обмане. Григорий совершил над грешницей молитву, и бесы покинули ее.

Позже Григорий удалился в пустыню, где хотел жить в уединении до конца своих дней. Однако ему суждено было стать епископом Неокесарии. В этой роли он совершил много праведных дел и прославился чудесами, посредством которых исцелял больных, изгонял бесов, примирял враждующих.

На Руси на Григория «закатывали зиму» — кувыркались по свежему снегу, славя солнце. Этим занимались все — и стар, и млад. Чем дальше удавалось укатиться, тем крепче и суровей должна была быть зима, но тем удачней — следующий год. Люди так и говорили: «Катись колесом от последнего осеннего месяца — к ядреной погоде, на сильный мороз, на сильную жизнь».

На приближающиеся холода указывала и низкая температура в этот день. Подмечали: «Каков Григорий — такова и зима». Смотрели также на лед на реке: если он был темным, это предвещало хороший урожай будущим летом.

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