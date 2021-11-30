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Общество

Международный день защиты информации отмечается сегодня

В 1988 году американская Ассоциация компьютерного оборудования объявила 30 ноября Международным днем защиты информации, сообщает calend.ru. Целью Дня, который также известен как День компьютерной безопасности, является напоминание пользователям о необходимости защиты их компьютеров и всей хранимой в них информации.

Провозглашая этот день, Ассоциация намеревалась напомнить всем о необходимости защиты компьютерной информации, а также обратить внимание производителей и пользователей оборудования и программных средств на проблемы безопасности.

1988 год год не случайно стал родоначальником праздника, именно в этот год была зафиксирована первая массовая эпидемия сетевого «червя», получившего название по имени своего создателя — Морриса. Именно тогда специалисты задумались о необходимости комплексного подхода к обеспечению информационной безопасности. Хотя прототип первого компьютерного вируса появился уже в 1983 году.

С тех пор в этот день по инициативе Ассоциации компьютерного оборудования проводятся международные конференции по защите информации, сопровождаемые массой интересных и полезных мероприятий.

В частности, сообщается о размере ущерба, получаемого незащищенным оборудованием. Например, ущерб от компьютерного вируса «I love you», запущенного в 2000 году, составил только в Северной Америке миллиард долларов.

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