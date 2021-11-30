Новый штамм коронавируса грозит ухудшением эпидобстановки в России - Гинцбург

08:32, 30 ноября 2021, ПАИ

Если штамм «омикрон» будет ускорять тяжелое течение COVID-19, то эпидемиологическая обстановка может ухудшиться, с таким предупреждением выступил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом пишет РИА Новости.

Ученый признался, что его тревожит, насколько новые мутации коронавируса влияют на взаимодействие с клетками человека в контексте ускорения перехода болезни в тяжелую стадию за три-четыре дня. В этом случае, отметил Гинцбург, эпидемиологическая обстановка ухудшится.

Если же от момента заражения до перехода болезни в тяжелую стадию будет проходить 10-14 дней, то эпидемиологическая ситуация не изменится, добавил он.

