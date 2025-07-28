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Общество

Минцифры намерено провести эксперимент по интеграции ИИ в госуправление

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разработало проект постановления, который касается эксперимента по внедрению генеративного искусственного интеллекта в деятельность государственных органов. Участие в пилотном проекте будет носить добровольный характер для федеральных и региональных ведомств, пишет газета «Коммерсантъ».

Фото: ПАИ

Планируется использовать искусственный интеллект для следующих целей: обработка документов и анализ данных, подготовка стандартных ответов на обращения, оказание помощи в кадровых вопросах, включая анализ резюме, а также для управления рисками и работы с контентом.

При этом искусственный интеллект не будет применяться для прогнозирования социально-экономических процессов или работы с государственной тайной. Технологические решения могут разрабатывать как Минцифры, так и отобранные поставщики.

Эксперимент направлен на оптимизацию работы государственных служащих и уменьшение временных затрат. Ранее ФНС и Роструд были признаны наиболее подготовленными к внедрению ИИ среди федеральных ведомств.

Напомним, что в Псковской области для более быстрого и качественного обслуживания жителей создаётся сервис ГосChat для оптимизации работы госорганов. Псковский «ГосGPT» будет работать с несколькими моделями искусственного интеллекта, рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

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