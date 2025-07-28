Активисты проекта «Судьбы героев» начали работу в каждом муниципалитете Псковской области

15:04, 28 июля 2025, ПАИ

Команды патриотического марафона детей и молодёжи «Судьбы героев» уже работают в каждом муниципалитете Псковской области. К сбору информации о судьбах героев, тех, кто воевал в годы Великой Отечественной войны на Псковской земле, был партизаном, трудился в тылу, приступили несколько сотен молодых активистов, сообщил ПАИ руководитель проекта Игорь Егоров.



Фото: предоставили организаторы проекта



Фото: предоставили организаторы проекта



Фото: предоставили организаторы проекта



Фото: предоставили организаторы проекта



Фото: предоставили организаторы проекта



Фото: предоставили организаторы проекта











«Мы уже объехали больше половины районов нашей области, где встретились с ребятами и их наставниками. Самое важное – это видеть их настоящую, неподдельную заинтересованность в том, чтобы как можно больше людей узнало об их земляках, приближавших Великую Победу. И для нас это тоже очень важно: каждую такую поездку мы узнаем новые уникальные истории. Мы видим, что задача проекта – сохранить эту память, сделать так, чтобы как можно больше молодых ребят узнали эти истории, пропустили через себя, – крайне актуальна», – отметил Игорь Егоров.

В частности, региональная команда проекта побывала в Куньинском, Локнянском, Невельском, Усвятском, Плюсском, Себежском, Стругокрасненском, Гдовском, Островском, Палкинском, Пыталовском, Печорском округах, в Великих Луках.

Встречи с активистами марафона «Судьбы героев» прошли у воинских мемориалов, в краеведческих музеях, школах. Проект реализует Псковский государственный университет в рамках гранта «Движения первых». Его результатами будут база данных и карта, которыми смогут пользоваться все желающие.

В проекте по сохранению памяти о людях, отдавших свой долг, а порой и жизнь для Победы в Великой Отечественной войне, может принять каждый, оставив запись в виртуальной книге «Судьбы героев». В записи нужно рассказать об истории героя, связанного с вашим родным городом, посёлком, деревней. Оставить запись в книге «Судьбы героев» можно по ссылке forms.yandex.ru/u/682f60c0493639a8bef721e4/?page=1.