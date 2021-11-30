Из-за метели в Пскове пробег спецтехники за ночь достиг почти двух тысяч километров
Из-за метели в Пскове пробег спецтехники за ночь превысил тысячу километров, сообщил глава администрации города Борис Елкин.
«Снова объехал город, чтобы оценить обстановку. Ситуация непростая. Снег шел всю ночь, и метель, к сожалению, продолжается. Последствия снегопада убирали, не останавливаясь. За ночную смену общий пробег спецтехники составил почти две тысячи км! С утра усилили ручные бригады для оперативной расчистки путей передвижения пешеходов и посадочные площадки на автобусных остановках. Уборочная техника по-прежнему в работе», - уточнил Елкин.
По его словам, из-за непогоды видимость на дорогах плохая. «Водителей призываю соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам советую осторожно переходить проезжую часть. Будьте предельно внимательны!» - добавил он.
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