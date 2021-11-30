В Пскове ожидается ухудшение дорожной обстановки из-за снегопада

09:32, 30 ноября 2021, ПАИ

30 ноября в Пскове в течение дня ожидается сильный снегопад, который может серьезно осложнить транспортную обстановку в городе и области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В Госавтоинспекции обратили внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима. Следует помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасную скорость движения, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада необходимо снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Также автомобилистам рекомендуют по возможности сократить или отменить сегодняшние поездки, не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать уборке улиц.