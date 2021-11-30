30 ноября псковичей ожидает сильный снег и метель
30 ноября в Псковской области ожидается облачная погода. Днем снег, местами сильный с метелью, сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.
Ночью небольшой снег. Ветер западных направлений умеренный, днем местами порывистый. Температура днем от 0 до -5, ночью от -5 до -10.
В Пскове днем снег, метель, ночью небольшой снег. Температура днем от -2 до -4, ночью от -6 до -8.
В Великих Луках днем мокрый снег, ночью небольшой снег. Температура днем от 0 до -2, ночью от -6 до -8.
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