30 ноября псковичей ожидает сильный снег и метель

09:47, 30 ноября 2021, ПАИ

30 ноября в Псковской области ожидается облачная погода. Днем снег, местами сильный с метелью, сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

Ночью небольшой снег. Ветер западных направлений умеренный, днем местами порывистый. Температура днем от 0 до -5, ночью от -5 до -10.

В Пскове днем снег, метель, ночью небольшой снег. Температура днем от -2 до -4, ночью от -6 до -8.

В Великих Луках днем мокрый снег, ночью небольшой снег. Температура днем от 0 до -2, ночью от -6 до -8.