Приставы заставили великолучанина погасить более 100 тысяч рублей кредитного долга

09:49, 30 ноября 2021, ПАИ

В ОСП города Великие Луки на исполнении находилось исполнительное производство в отношении должника о взыскании задолженности по кредиту в размере 114 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Должник не торопился погашать долг через банк. В результате было возбуждено исполнительное производство. Для проверки имущественного положения судебным приставом были направлены запросы в регистрирующие органы и финансово-кредитные организации. По полученным данным судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а также обращение на официальные доходы гражданина.

Только после этого мужчина обратился в отделение судебных приставов и внес средства для погашения долга. Ограничительные меры с мужчины сняты, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.