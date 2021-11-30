Дверь квартиры подожгли в Островском районе

10:01, 30 ноября 2021, ПАИ

Сегодня, 30 ноября, в 3:07 в военном городке Остров-3 Островского района в многоквартирном жилом доме на первом этаже неизвестные подожгли деревянную входную дверь одной из квартир. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Огнем повреждена дверь и незначительно закопчен подъезд. Возгорание ликвидировали до прибытия сотрудников пожарной охраны.

29 ноября в 7:28 в деревне Петрушино Псковского района изнутри выгорела баня по всей площади, кровля уничтожена полностью. Предположительная причина возгорания — короткое замыкание в электрощите внутри бани. Прибывшие сотрудники пожарной охраны оперативно ликвидировали возгорание и не дали огню распространиться на соседнюю хозяйственную постройку.

В 20:09 в деревне Хотицы Псковского района в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования изнутри выгорел строительный вагон. Прибывшие сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание и не дали огню перекинуться на соседние вагоны.