Стартовал второй этап конкурса молодёжных проектов Псковского района «Есть идея!»

10:11, 30 ноября 2021, ПАИ

Стартовал второй этап конкурса молодёжных проектов Псковского района «Есть идея!». Он подразумевает открытое интернет-голосование в официальной группе администрации Псковского района «ВКонтакте». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.

По итогам интернет-голосования к очной форме допустят шесть проектов, набравших наибольшее количество голосов.

Отметим, что к началу открытого голосования организаторы конкурса приняли 18 оригинальных проектов.

Голосование пройдёт до 3 декабря 2021 года включительно.