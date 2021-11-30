Стартовал второй этап конкурса молодёжных проектов Псковского района «Есть идея!»
Стартовал второй этап конкурса молодёжных проектов Псковского района «Есть идея!». Он подразумевает открытое интернет-голосование в официальной группе администрации Псковского района «ВКонтакте». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.
По итогам интернет-голосования к очной форме допустят шесть проектов, набравших наибольшее количество голосов.
Отметим, что к началу открытого голосования организаторы конкурса приняли 18 оригинальных проектов.
Голосование пройдёт до 3 декабря 2021 года включительно.
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