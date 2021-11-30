Более 262 млн человек в мире заразились COVID-19

10:20, 30 ноября 2021, ПАИ

По состоянию на утро 30 ноября в мире зарегистрировано 262 462 965 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стал 5 225 601 человек. Количество выздоровевших – 237 030 885.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 49 301 070. В этой стране от коронавируса умерло 801 326 человек, выздоровело – 39 032 255.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 9 604 233 человека, 8 295 811 пациентов выздоровело, 273 964 – умерло.