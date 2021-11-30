673 населённых пункта остаются без света из-за снегопада в Псковской области

10:20, 30 ноября 2021, ПАИ

По состоянию на 09:00 в Псковской области без электроснабжения остаются 673 населённых пункта в 14 районах, более 6 тысяч человек, пишет официальный Telegram-канал региона.

Бригады энергетиков продолжают работы по восстановлению электроснабжения. Напомним, в регион уже прибыло на помощь пять бригад энергетиков из Карелии, ожидается прибытие бригад из Архангельской области.