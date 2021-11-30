ФОТОФАКТ: Необычной домашней парочкой пополнилась утиная семья в Дендропарке Пскова
В Пскове в Дендропарке утиная семья пополнилась необычной домашней парочкой. Фотографию сделала управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк Анна Тарасенко и опубликовала в своем Facebook.
«Видимо, где-то рядом должен быть Нильс [имеется в виду повесть «Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции» Сельмы Лагерлёф]», - написала псковичка.
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