ФОТОФАКТ: Необычной домашней парочкой пополнилась утиная семья в Дендропарке Пскова

10:22, 30 ноября 2021, ПАИ

В Пскове в Дендропарке утиная семья пополнилась необычной домашней парочкой. Фотографию сделала управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк Анна Тарасенко и опубликовала в своем Facebook.

«Видимо, где-то рядом должен быть Нильс [имеется в виду повесть «Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции» Сельмы Лагерлёф]», - написала псковичка.