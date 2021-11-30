Новой гирляндой украсят центральный мост в Великих Луках

10:50, 30 ноября 2021, ПАИ

30 ноября сотрудники МП «Зеленхоз» начали демонтаж старой гирлянды с центрального моста в Великих Луках, сообщает luki.ru. В ближайшее время специалисты приступят к установке нового современного украшения.



Кроме того, на днях к модернизации и ремонту освещения на центральном мосту приступят специалисты Россетей.