Новой гирляндой украсят центральный мост в Великих Луках
30 ноября сотрудники МП «Зеленхоз» начали демонтаж старой гирлянды с центрального моста в Великих Луках, сообщает luki.ru. В ближайшее время специалисты приступят к установке нового современного украшения.
Кроме того, на днях к модернизации и ремонту освещения на центральном мосту приступят специалисты Россетей.
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