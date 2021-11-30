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Общество

МегаФон увеличил скорость мобильного интернета для абонентов Псковской области

Скорость мобильного интернета у псковских абонентов МегаФона увеличилась на 10% почти до 40 Мбит/с. Это стало возможным благодаря прошедшей модернизации инфраструктуры. Осенью этого года оператор увеличил емкость и пропускную способность сети, обновив и запустив более десятка базовых станций. Теперь мобильным интернетом на скорости 4G смогут воспользоваться еще 17 тысяч жителей региона.

Улучшения прошли в Островском, Бежаницком, Плюсском, Псковском, Дедовичском, Стругокрасненском районах области. В их число вошли как крупные, так и малые населенные пункты. Так, жители отдаленных сел и деревень Псковского региона с населением более 100 человек, среди которых Крюки, Соловьи, Вышгород, Ашево, Новоселье и другие, могли почувствовать значительный рост скоростей мобильного интернета в своих смартфонах.

«За каждой построенной или модернизированной базовой станцией стоят месяцы непрерывной работы. Мы видим рост числа гаджетов с поддержкой современных стандартов связи, анализируем динамику трафика и миграцию абонентов. Как следствие – увеличиваем покрытие сети и доступность интернета там, где это больше всего нужно», – отмечает Александр Долгих, директор Псковского отделения МегаФона.

Результат этой работы в своем исследовании отметила международная компания Ookla, наградив МегаФон званием самого быстрого мобильного оператора в Псковском регионе по результатам почти 5 тысяч тестов, проведенных в сетях всех операторов связи.

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