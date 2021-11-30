Две единицы оружия изъяла Росгвардия у псковичей на прошедшей неделе

11:16, 30 ноября 2021, ПАИ

Две единицы оружия и пять патронов изъяла Росгвардия у псковичей на прошедшей неделе, составлено 17 административных протоколов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства. За неделю сотрудники Росгвардии выявили также 17 нарушений правил оборота гражданского оружия.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка – 30%.

Граждане, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности.