Угоны автомобилей раскрыты в Пскове и Великих Луках

11:32, 30 ноября 2021, ПАИ

21 ноября от дома на улице Новоселов в Пскове угнан автомобиль ВАЗ-2107. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, машину обнаружили возле дома по улице Лиственной в Пскове в технически исправном состоянии.

В угоне подозреваются двое 18-летних безработных псковичей. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, один из юношей подозревается еще и в краже аккумулятора, совершенной ночью 29 ноября из ВАЗ-2115 на улице Текстильной. Проводится расследование.

Утром 28 ноября в одном из садоводческих товариществ Великих Лук угнали Nissan. Владелец сообщил о произошедшем в полицию. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность мужчины, подозреваемого в угоне. Им оказался безработный, ранее судимый 29-летний великолучанин. Угнанный «Ниссан» нашли на улице Дьяконова здесь же, в южной столице региона.

По версии следствия, потерпевший случайно познакомился с подозреваемым. После совместного распития спиртного новый знакомый без ведома хозяина воспользовался его иномаркой и уехал на ней к себе домой. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.