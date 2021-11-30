Бюджет Псковской области на 2022 год и плановый период принят в первом чтении

12:04, 30 ноября 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания приняли в первом чтении проект закона «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 4-й (внеочередной) сессии регионального парламента 30 ноября.

Вице-губернатор, председатель областного комитета по финансам Татьяна Баринова озвучила ключевые цифры: согласно законопроекту доходы областного бюджета в 2022 году прогнозируются в размере 42 млрд 824 млн 604 тысяч рублей, расходы – 46 млрд 49 млн 528 тысяч рублей при дефиците 3 млрд 224 млн 924 тысячи рублей.

Татьяна Баринова заметила, что эти параметры не окончательные – на данный момент распределено только 80% трансфертов из федерального бюджета. Прогнозируется, что за счёт распределения дополнительных средств уже ко второму чтению доходы могут увеличиться на 4,3 млрд рублей.

Бюджетный дефицит составит 12,7% - это 3 млрд 224 млн рублей. Государственный долг превысит 23 млрд 879 рублей, что составляет 93,8%. По госдолгу Татьяна Баринова добавила, что в 2022 году у региона появится новый инвестиционный кредит в размере более 1,2 млрд рублей. Данный кредит регион будет получать в 2022-2023 годах.

Финансист отметила, что в структуре расходов областного бюджета 13% составят средства на сферу здравоохранения, на образование - 19,1%, соцподдержку граждан и реализацию демографической политики — 19,9%, развитие транспортной системы — 19,1%. Отдельно Татьяна Баринова остановилась на доходах муниципальных образований, которые увеличатся на 456,8 млн рублей.

Татьяна Баринова уточнила, что в первом чтении утверждаются параметры по доходам, расходам, дефициту бюджета и госдолгу. После согласительной комиссии во втором чтении будут рассмотрены все направления по программам. Вице-губернатор подчеркнула, что еще предстоит ежедневная кропотливая работа над дополнительными средствами, которые регион получает из федерального бюджета. Остаются на контроле решения по лекарственному обеспечению, обеспечению жильем детей-сирот и ряду других проблемных вопросов.

Депутаты поблагодарили Татьяну Баринову за обстоятельный доклад и задали интересующие их вопросы, в том числе касающиеся размера госдолга, расселения граждан из аварийного жилья, коммерческих кредитов. Отмечалось, что бюджет региона с каждым годом растет. Депутат Олег Брячак заметил, что фракция «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» поддержит бюджет. Руководитель фракции «Яблоко» Артур Гайдук заявил, что будет голосовать против. Руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков сказал, что воздержится от голосования в связи с необходимостью досконально изучить документ. Дмитрий Михайлов отметил, что фракция КПРФ не согласна с концепцией бюджета и будет голосовать против.

Александр Братчиков, представляющий «Единую Россию», констатировал, что бюджет региона на 2022 год и плановый период социально ориентированный. В нем учтены увеличение заработной платы, дорожного фонда, МРОТ. Кроме того, в бюджете учтено развитие сельских территорий, приобретение жилья медикам, приобретение квартир для детей-сирот, инициативное бюджетирование. Он поблагодарил губернатора, администрацию региона за своевременную подготовку бюджета и внесение в областное Собрание законопроекта. «Бюджет сбалансированный, социально ориентированный и направлен на развитие Псковской области, поэтому фракция «Единой России» приняла решение единогласно голосовать за, - подытожил Александр Братчиков.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов отметил, что еще предстоит основная работа над проектом закона о бюджете, сегодня будет создана согласительная комиссия. По его словам, уже есть уверенность, что ко второму чтению цифры областного бюджета значительно увеличатся. Александр Котов заметил, что губернатор Михаил Ведерников прилагает все усилия, чтобы субъект вошел во все федеральные программы, ведет работу по привлечению федеральных средств. Спикер областного Собрания отметил, что сейчас многое зависит от совместной работы депутатов и органов исполнительной власти. Он считает, что в озвученных параметрах бюджет поддержать надо, и попросил коллег проголосовать за его принятие в первом чтении.

В итоге за проголосовал 21 депутат, 2 против, 1 воздержался.