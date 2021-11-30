Около 300 тысяч рублей перевел мошенникам пскович

11:54, 30 ноября 2021, ПАИ

В Пскове мужчина стал жертвой мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

40-летнему псковичу позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. И под предлогом якобы предотвращения попытки незаконного оформления на него кредита украл у него 280 тысяч рублей.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.