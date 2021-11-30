Более 32 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

12:06, 30 ноября 2021, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 32 648 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

29 ноября в стране зафиксировано 1 229 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 33 442 человека.

Всего по состоянию на 30 ноября в России выявлен 9 636 881 случай заболевания коронавирусом, 8 329 253 человека выздоровело, 275 193 – умерло.