Более 32 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 32 648 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
29 ноября в стране зафиксировано 1 229 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 33 442 человека.
Всего по состоянию на 30 ноября в России выявлен 9 636 881 случай заболевания коронавирусом, 8 329 253 человека выздоровело, 275 193 – умерло.
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