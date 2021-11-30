Более 1,6 млрд рублей имущественных налогов поступило в бюджет Псковской области в 2020 году
В 2020 году в бюджет Псковской области поступило более 1,6 млрд рублей имущественных налогов. Об этом заявила начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Псковской области Татьяна Волкова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 30 ноября.
По словам Татьяны Волковой, уровень собираемости налогов в прошлом году составил 99,6%, что является, по мнению Волковой, высоким показателем. На данный момент поступления составили почти 800 млн рублей.
На учете по транспортному налогу в Псковской области состоят более 167 тысяч физических лиц, по земельному — 215 тысяч человек.
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