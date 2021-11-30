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Общество

Около 400 млн рублей задолжали псковичи по имущественному налогу

По состоянию на 1 ноября в Псковской области задолженность граждан по имущественному налогу составляет 368,5 млн рублей, в январе псковичи должны были 597,1 млн рублей. Об этом заявил заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 30 ноября.

По словам Алексея Павлова, в сравнении с ноябрем прошлого года на 33 млн рублей, или на 8,2%, снизилась налоговая задолженность.

При этом Павлов отметил, что принудительное взыскание долга с граждан осуществляется в судебном порядке. Налогоплательщику отправляется требование-напоминание с установленным сроком для добровольного погашения, в случае неисполнения — заявление направляется мировым судьям.

За 10 месяцев текущего года, как подчеркнул Алексей Павлов, в Псковской области было направлено 56,9 тысячи требований о наличии задолженности в общей сумме 120,7 млн рублей.

«Начисляются пени за несвоевременную уплату, также может быть обращено взыскание на заработную плату, пенсию. Также наложение запретов на регистрационные действия, запрет выезда за границу», - сказал представитель УФНС России по Псковской области.

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