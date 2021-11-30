Меньше двух дней осталось у псковичей на уплату имущественных налогов

12:36, 30 ноября 2021, ПАИ

Меньше двух дней остаётся у жителей Псковской области на уплату имущественных налогов за 2020 год. 1 декабря – последний срок, когда можно заплатить налог за квартиру, земельный участок и автомобиль. Об этом сообщила начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Псковской области Татьяна Волкова во время брифинга в медиацентре ПАИ 30 ноября.

Оплатить налог можно с помощью личного кабинет налогоплательщика – физического лица, на сайте федеральной налоговой службы, а также в любом отделении банка, в МФЦ и в «Почте России».

В случае неоплаты в установленный срок с 2 декабря начнут начислять пени.

Телефон контактного центра налоговой службы 8(800) 222-22-22, телефоны горячей линии: (8112) 699-273, (8112) 699-342.

Заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов также добавил, что в случае если псковичи не получили уведомление, необходим личный визит в налоговый орган, чтобы получить представление о сумме и реквизиты.