Модели-копии военной техники времен Великой Отечественной войны представят в псковской библиотеке
Работы участников Клуба стендового моделирования «Диорама» с 6 декабря можно будет увидеть на выставке «Битва за Москву. История на ладони» в Псковской областной библиотеке (Профсоюзная, 2). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.
В экспозицию будут включены как модели, имеющие достоверную фото- и кинопривязку к Битве за Москву, так и собирательные образы, применявшиеся в этот период: модели-копии самолетов и автобронетехники, сюжетные работы, относящихся по тематике к периоду с начала Великой Отечественной войны по апрель 1942 года.
«Все модели построены в двух основных масштабах - 1 к 48 и 1 к 35, что позволяет зрителю воспринимать соразмерность техники и человеческих фигур. Практически все модели изготовлены с опорой на чертежи и имеют реальные прототипы. Сборка и покраска выполнены по современным технологиям и соответствуют высокому уровню. Возраст участников выставки - моделистов и коллекционеров Пскова, Пыталова, выпускников образовательного проекта «Студия «Диорама» разных лет - от 14 до 62 лет. Часть экспонатов представляет проект «Военный музей Псковщины в миниатюре» - собрание мемориальных моделей-копий техники, посвящённых военной истории нашего региона и ратному пути псковичей за его пределами», - рассказал руководитель клуба Сергей Кобков.
Клуб «Диорама» (Коммунальная, 19, кабинет 407) состоит в международном объединении «Лига стендового моделирования». Он известен в России и за её пределами, принимал участие во всероссийских и международных выставках, на которых псковские моделисты становились победителями и призёрами.
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