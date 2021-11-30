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Политика

Депутаты Псковского облсобрания получили право на командировки до шести дней для работы в округах

Псковское областное Собрание внесло изменения в положение о порядке и условиях командирования депутатов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 4-й (внеочередной) сессии регионального парламента 30 ноября. 

Теперь депутату областного Собрания, осуществляющему полномочия на постоянной основе, избранному по одномандатному избирательному округу, ежемесячно предоставляется право на командировки суммарной продолжительностью до шести дней для работы в своем округе. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов пояснил, что это связано с сокращением численности депутатов в областном Собрании нового созыва.

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