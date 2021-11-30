В «Щедрый вторник» жителей региона приглашают присоединиться к благотворительным акциям

13:04, 30 ноября 2021, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают поддержать мероприятия Международного дня благотворительности «Щедрый вторник». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Одна из акций - марафон «Корзина Доброты». Силами фонда продовольствия «Русь» совместно c крупнейшей розничной продовольственной компанией, Региональным ресурсным центром поддержки добровольчества, а также при участии неравнодушных граждан формируются продуктовые наборы, которые будут переданы малообеспеченным и нуждающимся семьям Псковской области.

Кроме того, продолжается благотворительная акция «Лучшая книга». Жители региона могут передать в детские дома издания, которые можно рекомендовать к прочтению детям. Прием литературы осуществляется до 6 декабря в проектном офисе «Команда 2018» на улице Некрасова, 19. Под постом акции в социальной сети https://vk.com/nko.pskovobl?w=wall-177253571_6910 необходимо рассказать, почему вы советуете прочесть именно эту книгу.

Поддержать эти акции или предложить свою инициативу помощи могут также представители социально ориентированного бизнеса, СОНКО и общественности. Участники свободны в выборе формата мероприятий, целей и механизмов сбора средств. Жертвователям, в свою очередь, следует быть внимательными при участии в благотворительных мероприятиях и проверять всю информацию о сборщиках средств.

«Щедрый вторник» — Международный день благотворительности, который каждый год проходит более чем в ста странах мира, в том числе в России. В этот день фонды, волонтеры и инициативные группы запускают акции и проводят мероприятия, благодаря которым каждый может проявить щедрость — помочь детям из неблагополучных семей и взрослым в сложных жизненных ситуациях, накормить или приютить бездомных животных, выбрать подарки для подопечных НКО. В период с 2016 по 2020 год к инициативам акции присоединились более 4 тысяч организаций из всех регионов страны.