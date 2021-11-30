Около 200 килограммов меда не пропустили через границу в Себежском районе

13:10, 30 ноября 2021, ПАИ

На российско-белорусском участке государственной границы РФ в деревне Долосцы Себежского района инспектор управления Россельхознадзора запретил ввоз 196 килограммов мёда. Товар везли из Белоруссии в Санкт-Петербург.

Выяснилось, что на товар отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающих безопасность и происхождение товара. Кроме того, на пластиковых ведрах с медом маркировочные этикетки, содержащие информацию о наименовании товара, производителе, дате выработки и сроке годности, обнаружены не были.

Перемещение 196 кг продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате товара в Белоруссию. По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.