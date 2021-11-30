В Псковской области исчез последний активный очаг АЧС

13:22, 30 ноября 2021, ПАИ

Карантин по АЧС снят с территории эпизоотического очага – производственной зоны, где располагаются помещения для разведения и содержания свиней ООО «Идаванг» в деревне Малая Губа Островского района, а также территории угрожаемой зоны и территории зоны наблюдения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Для ликвидации очага проведены все необходимые мероприятия согласно ветеринарным правилам. В частности, полная очистка и 3 этапа дезинфекции на территории очага, регулирование численности кабанов и наблюдение за состоянием домашних свиней в зоне наблюдения и так далее.

Это был последний очаг АЧС на территории Псковской области. Таким образом, активных очагов АЧС в регионе нет.

Однако на территории очага на 180 дней еще сохранятся ограничения на вывоз продукции, прописанные в соответствующем указе.